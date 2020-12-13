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'Noel Baba' en az 45 kişiye virüs bulaştırdı

Belçika'da geçen hafta kutlanan geleneksel Sinterklaas Bayramı sırasında yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili Noel Baba, en az 45 kişiye Covid-19 bulaştırdı.

13 Aralık 2020 Pazar 10:58
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'Noel Baba' en az 45 kişiye virüs bulaştırdı

Olay Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan 150 kişilik bir bakımevinde meydana geldi.

Corona virüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kostümü giyerek yaşlılara hediye dağıttı. Bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlanan Noel Baba kıyafeti giyen kişinin, Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bu olay sonrası bakımevinde kalan yaşlılara Covid-19 testi yapıldı. En az 45 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hediye dağıtan kişinin, bir "süper Corona virüs yayıcısı" olduğunu belirtiyor.

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