Noel Baba kıyafetiyle gittiği bakımevinde 118 kişiye COVID-19 bulaştırdı

Belçika basınındaki haberlere göre, Anvers kenti yakınlarındaki yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla yaklaşan Noel öncesinde bakımevi sakinlerini ziyaret edip, onlara moral vermek istedi.

Geçen hafta gerçekleşen ziyaretten sonra Noel Baba ile temas eden bakımevi sakinlerinden bazıları COVID-19 belirtileri göstermeye başladı. İlk olarak 45 kişinin virüs kaptığı açıklanırken, bu sayı giderek yükseldi.

118 kişiye virüs bulaştı

Yetkililer, şu ana kadar bakımevinde kalan 98 kişiyle, burada çalışan 20 kişinin koronavirüse yakalandığını, bu tür bir ziyaretin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yasak olduğunu açıkladı.