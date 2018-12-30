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Noel'i hostes kızıyla geçirebilmek için tüm uçuşlara bilet alan baba

ABD'de bir baba, Noel tatilini kızıyla birlikte geçirebilmek için kızının Delta Havayolları'nda hosteslik yaptığı tüm uçuşlara bilet aldı.

30 Aralık 2018 Pazar 12:05
Noel'i hostes kızıyla geçirebilmek için tüm uçuşlara bilet alan baba

Detroitli baba Hal Vaughen, 24-25 Aralık Noel tatilini kızı Pierce Vaughan ile birlikte geçirmek istiyordu.

Ancak kızının bu iki günde de çalışmak zorunda olması üzerine kızını yalnız bırakmamamak için farklı bir çözüm buldu ve kızının görevli olduğu 6 uçuşun tamamına bilet aldı. 

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2 gün içinde 6 kez uçak yolculuğu yapan baba Hal'ın bu jesti Detroit uçuşunda yanına oturan Mike Levy isimli yolcunun Facebook'taki paylaşımıyla viral oldu. 

Mike'ın "Eve dönüş yolculuğumda Hal'ın yanına oturma onurunu yaşıyorum. Hal, Noel'de çalışma zorunda kalan uçak hostesimiz Pierce'ın babası. Noel tatilini kızıyla birlikte geçirmeye karar vermiş. Bugün ve yarın kızının görevli olduğu tüm  uçuşlarda onunla birlikte. Ne harika bir baba!" paylaşımı 38 bin kezden daha fazla paylaşıldı.

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NoelHostesUçuşlarBiletHaber
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