Noel'i hostes kızıyla geçirebilmek için tüm uçuşlara bilet alan baba

Detroitli baba Hal Vaughen, 24-25 Aralık Noel tatilini kızı Pierce Vaughan ile birlikte geçirmek istiyordu.

Ancak kızının bu iki günde de çalışmak zorunda olması üzerine kızını yalnız bırakmamamak için farklı bir çözüm buldu ve kızının görevli olduğu 6 uçuşun tamamına bilet aldı.

2 gün içinde 6 kez uçak yolculuğu yapan baba Hal'ın bu jesti Detroit uçuşunda yanına oturan Mike Levy isimli yolcunun Facebook'taki paylaşımıyla viral oldu.

Mike'ın "Eve dönüş yolculuğumda Hal'ın yanına oturma onurunu yaşıyorum. Hal, Noel'de çalışma zorunda kalan uçak hostesimiz Pierce'ın babası. Noel tatilini kızıyla birlikte geçirmeye karar vermiş. Bugün ve yarın kızının görevli olduğu tüm uçuşlarda onunla birlikte. Ne harika bir baba!" paylaşımı 38 bin kezden daha fazla paylaşıldı.