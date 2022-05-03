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Normalleşme sürecinde üçüncü görüşme

Türkiye - Ermenistan arasındaki "normalleşme" sürecine dair yapılan görüşmelerin üçüncüsü, Viyana'da başladı.

03 Mayıs 2022 Salı 15:33
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Normalleşme sürecinde üçüncü görüşme

Türkiye ve Ermenistana tam normalleşme hedefiyle bir kez daha masaya oturdu. 

Taraflar arasındaki üçüncü görüşme Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. Müzakerelerin Viyana saatiyle 10.30'da başladığı bildirildi.

Türkiye'yi görüşmelerde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç temsil ediyor. Hedef iki ülke arasında tam normalleşmeyi sağlamak. Bu kapsamda sınırların açılması, ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gibi konular masada.

Görüşmelerin ilki Rusya'nın başkenti Moskova'da ikincisi Viyana'da gerçekleşti. Taraflar ilk iki görüşme sonrasında müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmadan devam ettirme kararı aldı.

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