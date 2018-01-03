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Norveç, BAE'ye silah satışını askıya aldı

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Norveç, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona üye olan BAE'ye silah ve mühimmat satışını askıya aldığını duyurdu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
Norveç, BAE'ye silah satışını askıya aldı
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Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 3 yıldır Husilerle savaştığı Yemen'deki durumu değerlendirdikten sonra ihtiyati bir önlem alarak koalisyonda yer alan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve mühimmat satışını askıya aldıklarını belirtti.

Norveç'in bu ülkeye 2010'dan bu yana ihraç ettiği silah ve mühimmatın savaşta kullanıp kullanılmadığına dair bilgisi olmadığını ifade eden Soreide, Yemen'deki insani krizle ilgili ciddi endişe duyduklarını aktardı.

Soreide, kararın 19 Aralık'ta alındığını ancak bugün duyurulduğunu dile getirdi.

Verdens Gang adlı Norveç gazetesi, dün Husilerin yayımladığı ve ABD'ye ait bir denizaltıyı ele geçirdiklerini iddia ettiği bir videoyu internet sitesinde paylaşmış, aracın Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen REMUS 600 Müstakil Sualtı Aracı olduğunu yazmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen'deki savaşta Mart 2015'ten bu yana 13 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle milyonlarca kişinin yerinden olduğu ülkede gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Yemen'deki 27,6 milyonluk nüfusun yüzde 75'i hayatlarını devam ettirebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkede 16 milyon insanın güvenli su ve gıdaya erişimi bulunmuyor. Sağlık kurumlarının çoğunluğunun hizmet veremediği ülkede, tıbbi personel aylardır maaşlarını alamıyor.

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