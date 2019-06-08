Norveç hükümeti ülkedeki tüm kürk çiftliklerini kapatmaya hazırlanıyor

Norveç ülkedeki tüm kürk çiftliklerini kapatmaya hazırlanıyor. Haziran ayı içerisinde Norveç parlamentosundan geçmesi beklenen bir yasa ülkede yeni kürk çiftliği açılmasını yasaklayacak ve mevcut olanlar da 2025 yılına kadar kapatılacak. Yasa ülkede kürk ticareti yapan 200’den fazla çiftliği etkileyecek.

Kürk, hayvan çiftliklerinde sadece bir yan ürün ancak yüksek kar marjı nedeniyle pek çok çiftliğin kürk ve deri ticareti yapmadan hayatta kalması mümkün olmuyor

Dünyadaki vizon ve tilki kürkü üretiminin yüzde 1’ini gerçekleştiren Norveç’in bu konuda adım atmaya istekli ülkeler listesindeki yerini alması ve İngiltere ile Hollanda gibi sektörden elini çekmesi hayvan hakları savunucuları tarafından büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor.

KOALİSYON HÜKÜMETİNİN ŞARTLARINDAN BİRİYDİ

Özellikle kürk konusunda son 30 yıldır hayvanlar için savaş veren kuruluşlar ve organizasyonlar bulunuyor.

Karar hükümeti oluşturan sağ parti ile liberal parti arasındaki uzlaşma sonucu alındı. Yasa 2018 yılında kurulan hükümetin oluşabilmesi için öne sürülen koşullardan biriydi.

Devlet sektörden çekilmek zorunda kalan çiftlik sahiplerine 51 milyon euroluk destek paketi ayırdı. Çiftçiler ise bunun beş katını talep ediyor.

Her yıl 700 bini aşkın vizon ve 110 bin tilkinin katledildiği Norveç’te 2025’e kadar tilki ve vizon çiftliklerinin tamamının kapatılmasına karar verildi. Hayvan hakları savunucuları kararı sevinçle karşılarken kürk endüstrisi temsilcileri öfkeli.

Norveç’te 340 adet kürk çiftliği bulunuyor. Ülkedeki çiftlikler, 2025 yılı itibariyle kapatılacak.

2017 yılında Kopenhag Üniversitesi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kürk endüstrisi dünyada tam 30 milyar dolar hacme ulaştı. ABD merkezli hayvan özgürlüğü için çalışan sivil toplum kuruluşlarından The Humane Society’nin verilerine göre, Çin’de her yıl yaklaşık 2 milyon kedi ve köpek; sadece elbise, çanta, oyuncak, şapka, şal gibi üretilen malların süslemelerinde kullanılan kürkler için öldürülüyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bir kürk palto için; * 25-45 koyun-kuzu * 20-30 evcil kedi * 12-15 yabani kedi * 30-300 fare * 10-30 tilki * 60-400 sincap * 20-30 kanguru * 30-40 tavşan * 3-30 kurt * 10-30 su samuru * 8-15 vaşak * 60-70 kokarca * 30-40 opossum * 6-10 fok * 6-8 puma * 30-80 vizon öldürülmesi gerekiyor…

(Gazete Fersude)