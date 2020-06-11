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Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

11 Haziran 2020 Perşembe 13:00
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Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

Mahkeme, üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum banliyösündeki El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi yaralayan saldırgana ülke kanunlarında öngörülen en yüksek cezayı verdi.

Savcı Johan Oeverberg, mahkemeden, verdiği zarardan ötürü hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden azami cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanık Manshaus, 10 Ağustos 2019'da düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki kız kardeşini evde tüfekle 3 kez ateş ederek öldürmüş, ardından arabayla camiye gelerek ibadethanenin kapısına ateş etmişti.

Olay sırasında Kurban Bayramı hazırlıkları için camide bulunan 3 kişi saldırıdan sağ kurtulmuş, saldırganı engellemeye çalışan bir kişi hafif yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NorveçCamiye Saldırı
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