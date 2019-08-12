Norveç'te camiye saldırı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir camiye düzenlenen saldırı terör şüphesiyle soruşturuluyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da bir camide kalabalığa ateş açan saldırganı durduran Muhammed Refik.

Refik, Norveç'e gitmeden önce Pakistan'da hava kuvvetlerinde görev yapıyormuş. Belki de asker olması Elnur Camiindeki saldırının çok ucuz atlatılmasını sağladı. Saldırgan zanlı gelmeden yakalandı.

20 yaşlarındaki saldırgan gözaltında. Norveç Polisi bir kişinin yaralandığı olayı terörizm şüphesiyle soruşturuyor.

Zanlı ırkçı eğilimli. Polis sorgusunda 2. Dünya Savaşı sırasında Norveç'te Nazi işgali sırasında almanlarla işbirliği yapan Norveçli lider Vidkun Quisling'e hayranlığını dile getirdi.

Bir evdeyse bir kadın ölü bulundu. 17 yaşındaki genç kızın saldırganın üvey kızkardeşi olduğu belirlendi.

Saldırının ardından Norveç'te camilerde güvenlik önlemleri artırıldı.