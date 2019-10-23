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Norveç'te silahlı bir adam ambulans çalıp çok sayıda kişiye çarptı

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı iki kişi, kaçırdıkları ambulansı insanların üzerine sürdü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
Norveç'te silahlı bir adam ambulans çalıp çok sayıda kişiye çarptı

Norveç polisinden yapılan açıklamada, Oslo'nun Torshov semtinde bir ambulansın silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların, kaçırdıkları ambulansı kalabalığın üzerine sürdüğü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ambulansın, içerisinde bebek bulunan bir puseti de ezdiği aktarıldı.

Devlet televizyonu NRK'nin haberine göre polis, tekerlerine ateş ederek ambulansı durdurdu.

Saldırganlardan biri kaçtı, diğeri gözaltına aldı.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
NorveçSilahlı SaldırıHaber
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