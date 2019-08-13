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Norveç’te camiye saldıran zanlı hâkim karşısında

Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan El Nur Camisi'ne saldıran Philip Manshaus, “cinayet” ve “terör” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

13 Ağustos 2019 Salı 09:20
Norveç’te camiye saldıran zanlı hâkim karşısında

Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan El Nur Camisi’ne saldıran Philip Manshaus, gözaltına alınmış, zanlının evinde 17 yaşındaki kız kardeşinin de cesedi bulunmuştu. Cami saldırısını, terör saldırısı kapsamında değerlendiren adli makamlar, Manshaus’u aynı zamanda kız kardeşini öldürmekten yargılıyor. Manshaus, polis tarafından yapılan sorguda terör suçunu ve cinayeti reddetti.

Savunma avukatı Unni Fries sanık için “Philip Manshaus açıklama yapıp ve yapmama hakkında sahiptir. Ne yapacağını söylemek için çok erken” dedi.

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Savcı saldırganın tutukluluk süresinin 4 gün daha uzatılmasını isterken şahitlerin ifadelerinde Manshaus’un tüfek ve tabancalarla camiye girerken girişteki cemaat tarafından durdurulduğunu kaydetti.

Manshaus’un, Oslo’nun batısında varlıklı ailelerin oturduğu bir semt olan Baerum’da büyüdüğü biliniyor. Manhaus’un sadece 2018 yılında 3 milyon Norveç kronu (1 milyon 800 bin TL) kazandığını maliyeye bildirdi. Arkadaşları Philip Manshaus’un çok konuşkan ve herkese nazik davranan bir kişi olduğunu söyledi. Bir arkadaşı yerel basına yaptığı açıklamada, “Böyle bir şey yapacağını düşünemezdim. Çok akıllı ve nazik bir kişiydi, sıra dışı bir insan değildi” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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