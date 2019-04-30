Norveç’ten ilginç iddia: Rusya, balinayı askeri amaçlı kullanıyor

Norveç'te üzerinde bir kayış takımı bulunan balina spekülasyonlara neden oldu. Cetacean'da bir balıkçı teknesinin yanında sessizce yüzen balinanın üzerinde "St. Petersburg Ekibi" yazan cihaz dikkat çekti. Bu ifade üzerine hayvanın askeri amaçla kullanıldığından şüphe edilmeye başlandı. Üzerinde emniyet kemeri şeklinde bir kayış takımı bulunan balina, Norveç makamlarını harekete geçirdi. Yerel makamların verdiği bilgiler doğrultusunda hayvanın bir Rus askeri tesisinden kaçtığı yönündeki spekülasyonlar ortaya atıldı.





Norveç Balıkçılık Direktifi'nden Joergen Ree Wiig balinanın üzerinde bulunan kameralı montaj ekipmanında İngilizce olarak, "St. Petersburg Ekibi" ibaresinin yazılı olduğunu açıkladı. Wiig, "Norveç ordusundaki görevliler kayış takımına büyük ilgi gösterdi." dedi. Ülkenin kuzeyinde, Tromsö kentinde bulunan Norveç Arktik Üniversitesinde Kuzey Kutbu ve Deniz Biyolojisi Bölümünden profesör Audun Rikardsen ise, balinanın büyük olasılıkla Murmansk'taki Rus Deniz Üssü'nden kaçmış olabileceğini belirtti.Kumaş kayışların aşındığı, metal parçaların üzerinde ise paslanma olduğu bildirildi. Bu da kayışın uzun süredir balinanın üzerinde olduğu iddiasını gündeme getirdi. Kayış takımının ise balıkçı Joar Hesten tarafından buzlu suya atlanarak balinanın üzerinden çıkarıldığı aktarıldı.