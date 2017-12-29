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Nostradamus 2018 için bu kehanetlerde bulunmuş!

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Dünyanın en ünlü kahinlerinden olan Nostradamus'un 2018 kehanetlerinde 2018'in 3. dünya savaşı açısından kritik bir yıl olacağı yazıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 17:00
Nostradamus 2018 için bu kehanetlerde bulunmuş!
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Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı. Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş. Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış. Geleceği bilme iddiası ise kilisenin hoşuna gitmediği için ölümünden sonra aforoz edilmiş.

PEK ÇOK TARİHİ OLAYI TAHMİN ETTİĞİNE İNANILIYOR

Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin. Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor. O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahinin yazdıklarını yorumlayabilmek zor.

2018 YILI KEHANETLERİ ÜRKÜTÜCÜ

Daily Express'in haberine göre Nostradamus 2018 için bu kehanetlerde bulunmuş:

1. Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek.

2. Terör, senenin en büyük problemi olacak.

3. Küresel ısınma sebebiyle büyük silahlı çatışmalar yaşanak.

4. Çin yeni bir stratejik hamle ile dünyanın yeni süper gücü olacak.

5. ABD olduğu düşünülen bir ülke düzenin bozulduğu ve geleceğin öngörülemediği yeni bir aşamaya girecek.

6. Yılın başlarında ABD'nin batısında büyük bir deprem olacak.

7. İtalya Avrupa'yı büyük bir ekonomik krizin eşiğine getirecek.

8. Latin Amerika pek çok farklı açıdan radikal değişikliklere sahne olacak.

9. Vezüv Yanardağı'nda büyük patlamalar olacak.

10. 2018 yılı 3. Dünya Savaşı açısından kritik bir öneme sahip olacak.

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