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Notre Dame Katedrali için yasa tasarısı hazırlandı!

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmalara yönelik yasa tasarısı hazırlandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:22
Notre Dame Katedrali için yasa tasarısı hazırlandı!
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Notre Dame Katedrali’nin restorasyonuna yönelik hazırlanan yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre tasarıda, 856 yıllık tarihi yapının restorasyonunun 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların bu süre içinde tamamlanması için bazı yasal zorunluluklar noktasında muafiyet tanınıyor. Tasarıda, katedralin onarımı için bin avroya kadar bağış yapan vatandaşların gelir vergisinde yüzde 75 indirim yapılması öngörülüyor. Onarım için gerekmesi halinde bir kamu kurumu kurulabileceği belirtiliyor.

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Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti. Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe de katedralin yeniden inşa çalışmalarının 10-15 yıl süreceğini ifade etmişti.

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856 YILLIK TARİH YANDI

Tarihi Notre Dame Katedrali’nde 15 Nisan’da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı. Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada da “yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

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Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleneceğini belirtmişti. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu ifade etmişti. Yangının nedeni henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin “6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini” belirtmişti. AA

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Anahtar Kelimeler:
Notre Dame Katedrali
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