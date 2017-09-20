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Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması imzaya açıldı

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde (BM) imzaya açıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:42
Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması imzaya açıldı

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde (BM) imzaya açıldı.

BM Genel Kurulunda temmuz ayında 122 ülkenin desteğiyle kabul edilen antlaşmayı bugün 51 ülkenin imzalayacağı bildirildi.

Antlaşmada, nükleer silahların tüm dünyada kaldırılması hedef olarak gösterilse de taraflara karşı herhangi bir yaptırım uygulanması öngörülmüyor. Nükleer silah karşıtı ülkeler ve sivil toplum kuruluşları, antlaşmayı bu silahların tamamen imhasına gidecek yolda önemli bir adım olarak nitelendiriyor.

Antlaşmaya karşı çıkan nükleer silah sahibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

Antlaşmanın imzaya açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "tarihi önemdeki" antlaşmayı imzaya açmaktan onur duyduğunu söyledi.

BM'nin en önemli misyonlarından olan silahsızlanma konusunda yapılan çalışmaların önemini vurgulayan Guterres, sivil toplumun bu antlaşmanın ortaya çıkmasında çok emeği olduğunu ifade etti.

Hiroşima ve Nagazaki'de yaşananların bu silahların nelere mal olabileceğini gösterdiğini dile getiren Guterres, "Bu antlaşma nükleer silahlardan tüm dünyanın arındırılması hedefi için önemli bir adım.

Dünyada halen yaklaşık 15 bin nükleer silah var. Bu kıyamet silahının dünyamızı ve çocuklarımızın geleceğini tehdit etmesine izin veremeyiz." dedi.

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