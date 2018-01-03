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Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tepki

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İsveç hükümetinin, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayı planladığı açıklamasına ABD'den tepki geldi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:40
Nükleer silahların yasaklanmasını destekleyen İsveç'e ABD'den tepki
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İsveç gazetesi Aftonbladet'in haberine göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'e konuyla ilgili mektup gönderdi. Haberde, mektupta, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı İsveç'in imzalaması durumunda NATO'nun İsveç'in savunma ittifakı ile yakın ortaklığını yenilemeyeceğinin yazıldığı belirtildi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da anlaşmanın imzalanması neticesinde İsveç ve NATO arasında büyük sorunlar çıkacağını kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ABD'den gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Wallström, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzalamayı düşünüyoruz. NATO ve ABD'den bu konuda yapılan tehdit ve baskıyı kabul etmiyoruz." dedi.

Bağımsız bir değerlendirme ve inceleme yaptıktan sonra karar vereceklerini kaydeden Wallström, "Tehditler umurumuzda değil. Bu tür açıklamaların yapılmasını kabul edemeyiz. Açıklamaların makul ve tehdit içerici olmaması gerekir." diye konuştu. Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen temmuzda 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

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