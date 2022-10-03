Nükleer silahlarla tehdit ediyordu... Putin kırmızı düğmeye basarsa ne olur?

Yeni yayınlanan görüntüler olay oldu, eğer Putin kırmızı düğmeye basarsa yaşanacak kıyamet sonrasının bir fragmanı niteliğindeydi. Dizi 'Bir nükleer çatışma öngörüsü - Kitle imha silahları nasıl jeopolitik oyunun bir parçası haline geldi?' adıyla yayınlandı.

UYARI NİTELİĞİNDE

Putin'in sadece iki hafta önce herkesi nükleer silahlarla tehdit etmesine rağmen, görüntüler Batı ülkelerine nükleer savaş üzerine çok fazla konuşmakla suçluyordu. Görüntüler, Batı'nın Putin'in Ukrayna'ya yönelik taleplerini kabul etmesi halinde nükleer savaş tehdidinin azalacağı konusunda bir uyarı olarak değerlendirildi.

''RUSYA'NIN GÜCÜ NÜKLEER CEPHANELİK''

Moskova Ekonomi Yüksek Okulu'nda askeri ve siyasi analist olan Vasily Kashin, "Kaynaklar ve konvansiyonel silahlardaki üstünlüğün Batı'dan yana olduğu bir durumdayız. Ancak Rusya'nın gücü nükleer cephaneliğine dayanıyor." diye konuştu.

EKİPMANINI ARTTIRIYOR

Ancak Rusya'nın cephaneliğini artırmak amacıyla Sibirya'dan yeni savaş ekipmanları nakledildiği iddia edildi. Ayrıca Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov'un Ukrayna'da nükleer silahların kullanılmasına dair çağrısının hemen ardından, Krasnoyarsk'tan batıya doğru silah nakledildiğini gösteren bir video yayınlandı.