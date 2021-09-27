Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
banner107

Nusret'in dudak uçuklatan fiyatlar İngiltere’de gündem oldu

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe yeni şubesini Londra’da açtı. Gökçe’nin Londra şubesindeki dudak uçuklatan fiyatlar İngiltere’de gündem oldu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:40
230 Okunma
Nusret'in dudak uçuklatan fiyatlar İngiltere’de gündem oldu
banner108

Saltbea hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe, ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’ın ardından yeni şubesini İngiltere’nin başkenti Londra’da açtı.

İngiliz Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, Nusret’in yeni restoranındaki dudak uçuklatan fiyatları yazısına taşıdı. Nusret’in 700 pound’a satışa sunduğu 24 ayar altın biftek tepkilere neden oldu. Moir, uçuk fiyatlara rağmen İngiliz sosyetesinin restorana akın ettiğini duyururken, altın kaplama bifteğin de fiyatına rağmen en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğunu ekledi. Moir, 700 poundluk fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, ‘Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler” dedi. Ünlü yazar, Nusret’in restoranını ‘Bir hamburgere 100 pound ve bir Coca Cola’ya 9 s vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirdi. Gazete, Nusret’in Londra şubesinin fiyatlara rağmen müşteri sıkıntısı yaşamadığının da altını çizdi.

Reality şon yıldızı ve sosyal medya fenomeni Gemma Collins de Nusret Gökçe’nin Londra’daki ilk müşterilerinden biriydi. Ünlü isim, kendisine 700 pound mal olan 24 ayar altın bifteğinin tadını çıkarırken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLMİŞTİ 

38 yaşındaki Gökçe’nin Londra’daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor’un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçe, yeni şubesini ‘Dünyanın kalbinde açıldı’ notuyla sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı
40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı
Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı kaydetmiş
Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı kaydetmiş
İngiltere'de yakıt krizi giderek büyüyor
İngiltere'de yakıt krizi giderek büyüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim