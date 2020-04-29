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NY Times: ABD'de ölü sayısı resmi rakamların üzerinde olabilir

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini iddia etti.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:42
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NY Times: ABD'de ölü sayısı resmi rakamların üzerinde olabilir

Gazete konuyla ilgili haberinde New York şehri ve 7 eyalette, salgının yayıldığı 8 Mart-11 Nisan'daki haftalık ölüm sayılarını, geçen yıllarda aynı haftalarda görülen ölüm sayılarıyla kıyasladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayınladığı COVID-19 kaynaklı ölüm istatistiklerini genel ölüm istatistikleriyle karşılaştıran gazete, test yapılmadığı için COVID-19'dan kaynaklandığı anlaşılamayan yaklaşık 9 bin ölüm olabileceğini öne sürdü.

Habere göre, söz konusu dönemde New York şehrinde ölümler geçmiş yıllara göre ortalama yüzde 325 artarken, 11 bin 900 ilave ölüm görüldü. Öte yandan COVID-19 kaynaklı 10 bin 261 ölüm kayda geçti.

Gazete aradaki bin 700 fazla ölümün, test edilmediği için kayıtlara girmeyen COVID-19 vakaları olabileceğini savundu.

Haberde New York şehri dışında kalan New York eyaletinde bin 700, News Jersey'de 3 bin, Illinois'de 700, Michigan'da 600, Massachusetts'da 500, Maryland'da 500 ve Colorado'da 300 ölümünün, bu türden kayda geçmemiş vakalar olabileceği belirtildi.

ABD'de bugüne dek 1 milyon 35 bin 765 vaka görülürken, yeni tip koronavirüs nedeniyle 59 bin 266 kişi hayatını kaybetti.

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