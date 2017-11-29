NYT 'Türkçe Twitter paylaşımlarının' gerekçesini açıklayamadı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, Sarraf-Atilla davasıyla ilgili İngilizce Twitter hesabından yapılan Türkçe paylaşımlar, kamuoyunda gündem olmaya ve tepki toplamaya devam ediyor.

Gazetenin İngilizce olarak paylaşım yapan "nytimewsworld" adlı Twitter hesabının dün kendi yayın akışında istisnaya giderek Türkçe iki paylaşımda bulunması sosyal medyada dikkat çekti.

Paylaşımlarından birinde kendi haberlerinden birini Türkçe başlıkla paylaşan NYT, ikinci paylaşımında ise "Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir" ifadesine yer verdi.

AA'nın sorularına net yanıt yok

AA muhabirinin ulaştığı NYT medya bölümü yetkilisi, "Neden devam eden ve kritik bir davayla ilgili istisnai olarak Türkçe bir paylaşımda bulunma gereği duydunuz?" şeklindeki soruya, "Bazen farklı dillerde de paylaşım yapıyoruz." yanıtını vermekle yetindi.

Türkçe dışında yaptıkları bazı paylaşımları örnek olarak ileten yetkili, bununla birlikte "Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir" şeklindeki yorum içeren ifadenin Türkçe paylaşılmasının amacını ise açıklayamadı.

"Siyasi ajanda" tartışması

Aynı yetkili, AA muhabirinin, "Devam eden bir davayla ilgili bu tür paylaşımlarınız siyasi bir ajandanızın olduğu yorumlarını haklı çıkarmıyor mu?" şeklindeki sorusuna ise, "Bizim bu davayla ilgili herhangi bir siyasi ajandamız yok." cevabını verdi.

Söz konusu Twitter paylaşımlarının bir Türk çalışan tarafından mı yoksa Türkçe bilen bir Amerikalı tarafından mı hazırlandığı sorusuna önce yanıt vermek istemeyen yetkili, daha sonra paylaşımların "Türkçe bilen bir ABD'li" tarafından hazırlandığını belirtti.

NYT gazetesi, Türkiye'deki 16 Nisan 2017 referandumdan önce, 7 Nisan'da Türkçe bir paylaşımda bulunarak Avrupa'da yaşayan Türklerin referandum hakkındaki görüşlerini sormuştu.

Son dönemde Türkiye ile ilgili birçok haberi tartışmalara neden olan NYT, özellikle 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasındaki süreçte ortaya koyduğu habercilik ve terör örgütü PKK/YPG ile ilgili haber dili nedeniyle kamuoyunda eleştirilere maruz kalıyordu.