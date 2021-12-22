NYT: Türkiye'de geçinemeyenler büyükannelerin altınlarını bozduruyor

New York Times gazetesi, Türkiye'deki ekonomik koşullarla birlikte ailelerin çektiği geçim sıkıntılarını anlatan bir haber yaptı.

Haberde birçok emekçi ile görüşülürken, ifadelerine yer verilen bir işçi, annesinin geçinebilmek için torunları için sakladığı altınları bozdurmak zorunda kaldığını söyledi.

New York Times, Türkiye ekonomisinin özellikle son birkaç yıldır zor durumda olduğunu belirttiği haberde, Türk lirasında yaşanan ciddi değer kaybı ile birlikte ailelerin maaşlarıyla en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve en küçük zevklerden dahi mahrum kaldıkları anlatıldı.

NY Times’tan Carlotta Gall’in haberine göre, görüşülen kişilerden birisi olan fabrika işçisi Bilal, enflasyonun artmasıyla ciddi bir borç yükü altında kaldıklarını, ay sonunu göremediklerini ve hayatın hızla pahalılaştığını paylaştı.

Haberde görüşlerine yer verilen bir işçi, bir yıldır eve et alamadıklarını, soba ve yağı daha az kullandıklarını ve çocuklarına daha az miktarda yiyecek aldıklarını söyleyerek, “ailesinin geçimini sağlayabilmek adına annesinin torunları için sakladığı iki altını satmak zorunda kaldığını" anlattı.

Öte yandan, üç çocuk sahibi olduklarını söyleyen 33 yaşındaki işçi ve eşi, gazeteden “iktidarı eleştirdikleri için hapse girebilecekleri gerekçesiyle” tam isimlerinin paylaşılmamasını isterken, “Eğer böyle devam ederse, bir kaos olacak” ifadelerini kullandı.