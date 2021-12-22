Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

NYT: Türkiye'de geçinemeyenler büyükannelerin altınlarını bozduruyor

New York Times gazetesi, Türkiye’de emekçilerle görüştü, bir emekçi, annesinin geçinebilmek için torunlarına sakladığı altınları bozdurmak zorunda kaldığını anlattı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 20:07
90 Okunma
NYT: Türkiye'de geçinemeyenler büyükannelerin altınlarını bozduruyor
banner108

New York Times gazetesi, Türkiye'deki ekonomik koşullarla birlikte ailelerin çektiği geçim sıkıntılarını anlatan bir haber yaptı.

Haberde birçok emekçi ile görüşülürken, ifadelerine yer verilen bir işçi, annesinin geçinebilmek için torunları için sakladığı altınları bozdurmak zorunda kaldığını söyledi.

New York Times, Türkiye ekonomisinin özellikle son birkaç yıldır zor durumda olduğunu belirttiği haberde, Türk lirasında yaşanan ciddi değer kaybı ile birlikte ailelerin maaşlarıyla en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve en küçük zevklerden dahi mahrum kaldıkları anlatıldı.

NY Times’tan Carlotta Gall’in haberine göre, görüşülen kişilerden birisi olan fabrika işçisi Bilal, enflasyonun artmasıyla ciddi bir borç yükü altında kaldıklarını, ay sonunu göremediklerini ve hayatın hızla pahalılaştığını paylaştı. 

Haberde görüşlerine yer verilen bir işçi, bir yıldır eve et alamadıklarını, soba ve yağı daha az kullandıklarını ve çocuklarına daha az miktarda yiyecek aldıklarını söyleyerek, “ailesinin geçimini sağlayabilmek adına annesinin torunları için sakladığı iki altını satmak zorunda kaldığını" anlattı. 

Öte yandan, üç çocuk sahibi olduklarını söyleyen 33 yaşındaki işçi ve eşi, gazeteden “iktidarı eleştirdikleri için hapse girebilecekleri gerekçesiyle” tam isimlerinin paylaşılmamasını isterken, “Eğer böyle devam ederse, bir kaos olacak” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
Koronavirüsün Omicron varyantının dünya genelinde yayılımı sürüyor
Koronavirüsün Omicron varyantının dünya genelinde yayılımı sürüyor
Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi
Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim