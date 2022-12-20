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O banknotları ilk kez paylaştılar...

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere Kralı III. Charles'ın resminin yer aldığı banknotları ilk kez paylaştı. Yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.

20 Aralık 2022 Salı 11:39
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O banknotları ilk kez paylaştılar...



İngiltere Kralı III. Charles'ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı.

Kral III. Charles'ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, "Önemli an nedeniyle gurur duyduğunu" söyledi.

Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.

Kral III. Charles'ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti.

Geçtiğimiz 8 Eylül'de hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu.

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