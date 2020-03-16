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O ülkede de OHAL ilan edildi

Ermenistan hükümeti ülkedeki koronavirüs vakaları nedeniyle 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu

16 Mart 2020 Pazartesi 14:34
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O ülkede de OHAL ilan edildi

Ermenistan hükümeti, 16 Mart'tan başlamak üzere ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

OHAL'in 16 Nisan'a kadar süreceği duyuruldu.

Yetkililer, Ermenistan'da koronavirüs teşhis edilmiş 30 vakanın olduğunu ve 300'den fazla kişinin de karantina altına olduğunu bildirdi.

Ülkede bugüne kadar koronavirüs teşhisi konan bir hasta taburcu edilmişti. 

Son Güncelleme: 16.03.2020 16:01
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsOHALErmenistan
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...YORUM 2020-03-16 14:49:58

Doğru karar. Sayı az iken Olağanüstü hal ilan etmek artışı durdurur. İnşAllah bizde da böyle olur. Yayılma engellenirse sonrası kolay.

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