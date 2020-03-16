O ülkede de OHAL ilan edildi

Ermenistan hükümeti, 16 Mart'tan başlamak üzere ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

OHAL'in 16 Nisan'a kadar süreceği duyuruldu.

Yetkililer, Ermenistan'da koronavirüs teşhis edilmiş 30 vakanın olduğunu ve 300'den fazla kişinin de karantina altına olduğunu bildirdi.

Ülkede bugüne kadar koronavirüs teşhisi konan bir hasta taburcu edilmişti.