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O Ülkeyi Karıştıran Hücrede Aşk Görüntüleri!

İskoçya’da bir erkek mahkum, hücresine gizli kamera yerleştirdi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:08
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O Ülkeyi Karıştıran Hücrede Aşk Görüntüleri!

20’li yaşlarda olduğu tespit edilen kadın gardiyan hücreye girdiği sırada mahkumla öpüşmeye başladı.

Çift bir süre seviştikten sonra kadın gardiyan hücreden ayrıldı.

KADIN GARDİYAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Görüntünün ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılan kadın gardiyan görevinden istifa etti.

KENDİNİ BASKI ALTINDA HİSSETMİŞ

Cezaevi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kadın gardiyanın mahkumla öpüştüğü sırada hücrede bulunan gizli kameradan haberi olmadığını, birkaç hafta önce çekildiği belirtilen görüntülerden sonra cezaevinde bulunan herkesin gardiyan hakkında konuştuğunu söyledi. Yetkililer kendini baskı altında hisseden genç gardiyanın istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

BENZER OLAY GEÇEN AY DA YAŞANDI

Geçen ay da aynı cezaevinde, mahkumla cinsel ilişkiye giren başka bir kadın gardiyan hakkında soruşturma açıldı. Cezaevi yetkilileri, olayın polise aktarıldığını ve soruşturmayı polisin sürdüreceğini söyledi.

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