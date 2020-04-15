Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Obama başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı

ABD eski Başkanı Barack Obama, kasım ayında yapılacak 2020 başkanlık seçimleri için eski başkan yardımcısı Demokrat Parti aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:52
1018 Okunma
Obama başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı

Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda Obama, "Arkadaşım Joe'yu ABD Başkanlığı için desteklemekten gurur duyarım." ifadesini kullandı. 

Video kaydında Obama, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında Beyaz Saraya güçlü ve ilkeli liderlik gerektiğini belirterek, "İnanıyorum ki Joe şu an bir başkanda olması gereken bütün niteliklere sahip." ifadelerini paylaştı.

Obama, kendi dönemi için Biden'ı başkan yardımcısı olarak seçmenin hayatındaki en isabetli kararı olduğunu aktararak, "Joe, en karanlık zamanlarımızdan birinde bize rehberlik edecek ve uzun iyileşme sürecine yardımcı olacak karaktere ve deneyime sahiptir." dedi.

Obama'nın 12 dakikadan fazla süren video kaydında ABD Başkanı Donald Trump'ın adını hiç kullanmaması dikkat çekti.

Sanders’tan da övgüyle bahsetti

Öte yandan Obama, video kaydında başkanlık yarışından çekilerek Biden'ı desteğini açıklayan Bernie Sanders'a da övgülerde bulundu.

Obama, "Bernie, hayatını çalışan insanların umutları, hayalleri ve hayal kırıklıklarının sesi olmaya adamış bir adamdır. Her konuda anlaşamasak da her zaman Amerika'yı daha adil ve eşit bir toplum haline getirme inancını paylaştık." değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
ABDObamaJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Almanya Sağlık Bakanı sosyal mesafeyi hiçe saydı
Almanya Sağlık Bakanı sosyal mesafeyi hiçe saydı
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim