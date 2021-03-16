Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Obama çifti Ramazan'a özel Müslümanlara yönelik bir program hazırlıyor

ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, önümüzdeki Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayınlanacak bir program hazırlıyor. Programda ilk bölümün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD’li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak.

16 Mart 2021 Salı 11:32
221 Okunma
Obama çifti Ramazan'a özel Müslümanlara yönelik bir program hazırlıyor

Obama çiftinin yapım şirketleri Higher Ground Productions ve Spotify ortaklığında hazırlanan Higher Ground: Tell Them, I Am adlı podcast, ABD'deki Müslüman sanatçılar, aktörler, aktivistler ve sporcuların sesine yer verecek.

Independent Türkçe'nin haberine göre: programı Pakistan asıllı ABD'li yazar Misha Ebu Seyf sunacak. İlk bölümün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD'li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak.

Program, duyurulduğu anda sağcı partilere yakın bazı gazetelerin sert eleştirilerine maruz kaldı ve bu eylemin 'Amerikan solunun İslam'a duyduğu sevgiyi' yansıttığı öne sürüldü.

Michelle Obama, bu tür etkinliklere katılımla ilgili yaptığı yorumda, "Bu eylemleri seviyorum. Çünkü geçmiş yıllarda, ister küresel bir salgın veya ulusal düzeyde bir ırkçılık dalgası olsun bizi çevreleyen koşullara rağmen iletişimi sürdürdük" dedi.Obama ailesinin sahibi olduğu Higher Ground şirketi, geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ABD'de yaygın bir ırkçılık karşıtı protesto dalgasına neden olan siyahi George Floyd hakkında bir dizi hazırlamıştı.

Son Güncelleme: 16.03.2021 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Kötü kokuya neden olmayın
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Kötü kokuya neden olmayın
Fransa’da yeni mutasyon tespit edildi
Fransa’da yeni mutasyon tespit edildi
Çin'den BM barış gücü askerlerine 300 bin doz aşı bağışı
Çin'den BM barış gücü askerlerine 300 bin doz aşı bağışı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim