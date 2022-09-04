Obama, Emmy Ödülü aldı

BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre Dünya genelindeki ulusal parkları ele alan beş bölümlük belgesel dizisini Obamalar'ın prodüksiyon şirketi Higher Ground çekti.

Daha önce iki kez Grammy ödülü alan Obama, "EGOT" olma yolunu da yarıladı. EGOT, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony Ödülleri'nin dördünü de alanlara deniyor.

Obama aynı zamanda, Emmy Ödülü alan ikinci Amerikan Başkanı oldu.

Beş kıtadaki doğal güzellikleri gösteren Netflix belgeselinde, Şili'deki Patagonya ve Endonezya gibi yerler yer alıyor.

En İyi Anlatıcı dalındaki diğer adaylar arasına, David Attenborough, Lupita Nyong'o ve Kareem Abdül-Cabbar da vardı.

Obama ve eşi Michelle Obama 2017'de görevi bıraktıktan sonra Higher Ground şirketini kurmuş ve Netflix ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Obama, hatıralarının sesli versiyonlarından da iki Grammy Ödülü almıştı.

Emmy Ödülü alan diğer ABD başkanı, 1956'da televizyonda ilk basın toplantısı yapan Dwight Eisenhowher olmuştu.

EGOT statüsüne şu ana dek sadece 17 kişi ulaştı ve bunlar arasında Mel Brooks, Whoopie Goldberg, Audrey Hepburn ve Jenifer Hudson gibi isimler yer alıyor.