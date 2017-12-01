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Ödeneği kesilen Prens, insan hakları' dedi

Prens Laurent'ın avukatının Başbakan Charles Michel'e gönderdiği mektubun yerel basına sızmasıyla birlikte, Prens'in 2017 ödeneğinin yüzde 15'inin kesileceği öğrenildi.

01 Aralık 2017 Cuma 16:11
Ödeneği kesilen Prens, insan hakları' dedi
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 Belçika Prensi Laurent, hükümetten izin almadan Çin ordusunun yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe katıldığı için ödeneğinin kesilmesine karar verilmesinin bir insan hakkı ihlali olduğunu savundu.

Prens Laurent'ın avukatının Başbakan Charles Michel'e gönderdiği mektubun yerel basına sızmasıyla birlikte, Prens'in 2017 ödeneğinin yüzde 15'inin kesileceği öğrenildi.

Mektupta, Prens'in ödeneğinin yüzde 15'inin kesilmesinin kendisinin ve ailesinin geçimini ciddi şekilde etkileyeceği belirtilerek Prens'in yabancı temsilcilerle görüşmeden 10 gün önce hükümete bilgi vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Brüksel'de ağustos ayında, Çin Büyükelçiliğinde düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü etkinliklerine askeri üniformayla katılan Prens'in "orantılı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini" belirten Michel hükümetinin Prens'in savunmasına başvurmadan karar almasının kabul edilemez olduğu belirtilen mektupta, Prensin "aşağılayıcı" bir duruma sokulduğu iddia edildi.

Mektupta, "Prens Laurent'in yabancı ülkelerin temsilcileriyle görüşmesinin engellenmeye çalışılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8'inci maddesini ihlal etmekle beraber, Prens'i sosyal tecrite itiyor." ifadeleri yer aldı.

Prensin yıllık ödeneğinin yaklaşık 308 bin Euro olduğu belirtiliyor.

PRENS'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Prens Laurent daha önce de Başbakan Michel tarafından temasları hakkında uyarılmıştı. Michel, Prens'in ocak ayında Dışişleri Bakanlığından izin almadan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ile görüşmesinin ardından, "Gelecekte böyle bir durumun tekrarı olursa, hükümet sonuçlarının olacağını temin eder." açıklamasında bulunmuştu.

Prens Laurent'nın ismi 2014'te yine bir tartışmaya karışmış, Prens'in, tatil ve çocuklarının okul masrafları gibi kişisel giderlerini Belçika hükümetine fatura ettiği ortaya çıkmıştı.

Prens Laurent bu skandalın ardından Belçika hükümetine 16 bin Euroyu iade etmek zorunda kalmıştı.

Kraliyet ailesi mensuplarının, yabancı ülke yetkilileriyle temas kurmadan önce dışişleri bakanlığından izin alması gerekiyor.

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