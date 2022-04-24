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Odessa’da yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor

24 Nisan 2022 Pazar 11:24
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Odessa’da yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna’nın Odessa şehrine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiği açıklandı.

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüntüleri yayınlayarak yaptığı açıklamada, “Arkamda duran yapı Ruslar tarafından askeri hedef olarak tanımlanıyor. Aralarında 3 aylık çocuğun da olduğunu 8 kişinin ölümü gerçekleşti. Kız çocuğu daha hayatı göremedi. Hayvanlar aynı cehennemde gibi yandılar” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Odessa’ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise düzenlenen basın toplantısında, Odessa şehrinin ikinci bir Mariupol olma riskine işaret ederek, “Odessa da Mariupol gibi olur mu evet olabilir. Rus ordusunun binlerce tank ve zırhlıları var. Moldova’ya kadar koridor açacaklar. Onların duracaklarına inanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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