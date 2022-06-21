Oğlu cinsiyetini değiştiriyor!

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek geçtiğimiz nisan ayında mahkemeye dilekçe sundu.

Annesinin soyadını alacak

18 yaşındaki Xavier, babasından uzaklaşmak ve resmi bağlarını koparmak için annesinin soyadını alarak ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirecek.

"Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum"

Xavier konuyla ilgili, “Artık biyolojik babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” açıklamasını yaptı.

Dava bu hafta sonuçlanacak

Xavier’in isim değişikliği davası cuma günü Kaliforniya’daki mahkeme sonucunda belli olacak.

İlk evliliğinden 6 çocuğu var

Öte yandan 50 yaşındaki Musk'ın ilk eşi Kanadalı yazar Wilson'dan yedi çocuğu bulunuyor.

İkilinin, Xavier’in ikizi Griffin (18), Kai, Saxon ve Damian (16) adında üçüz çocukları var.

Üç kez nikah masasına oturan Musk'ın şarkıcı Grimes'ten de iki çocuğu bulunuyor.