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Öğrencilerden isteği şok etti!

Bolivya'daki Juana Azurduy de Padilla okulundaki bir seks öğretmeni olan María Inés Peredow verdiği ödevle ülkenin gündemine yerleşmeyi başardı. Erkek öğrencilerinden içi meni dolu prezervatifi okula getirmelerini isteyen öğretmen soruşturmayla karşı karşıya kaldı ve görevinden uzaklaştırıldı.

26 Ağustos 2022 Cuma 15:02
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Öğrencilerden isteği şok etti!


Bolivya'da bir okulda öğrencilere cinselliğe dair eğitim veren bir öğretmen ebeveynlerin tepkisini çekti. Öğrencilerinden ödev olarak sınıfa içi sperm dolu prezervatif getirmelerini isteyen Peredow, erkek üreme sistemi üzerine bir ders anlatımı gerçekleştireceğini ve bilimsel bir çalışma yaptıklarını dile getirerek kendisini savundu.

Seks eğitimi öğretmeni öğrencilerine unutulmaz bir ders verdi! Prezervatif takmayı anlattığı video sosyal medyada olay oldu

ÖZÜR DİLEDİ

Ebeveynlerin dersin kapsamına ve uygulama şekline tepki göstermesi üzerine Peredow, ödevin isteğe bağlı olduğunu ve öğrencilere herhangi bir zorlamada bulunmadığını anlattı. Çocuklara yanlış örnek oluşturabilecek davranışından dolayı özür dileyen Peredow, “Dört çocuğu olan bir anneyim ve sapık değilim. Bu ödev çalışmasını nemli bir ortamda spermin ne kadar üreteceğini göstermek için istedim. Bilimsel bir çalışma yapıyorduk. Bir öğretmen olarak amacım buydu ve bazı medyanın söylediği gibi öğrencileri saptırmak ve mastürbasyon yapıp bir kavanoza getirmek değildi, hiçbir zaman niyetim bu değildi” dedi.

Öğrencilerini üreme sistemine karşı bilgilendirmek istediğini dile getiren Peredow, “Ben kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim. Bir seks eğitimi dersi verdiğim için hapse girmem gerekiyorsa bu gerçekten çok yanlış olur. Çünkü er ya da geç gençler, şu ya da bu şekilde, bilgi aktardığımı ve bir hata yapıp yapmadığımı öğrenecekler. Tüm Minero ve Bolivya toplumundan özür dilerim.” diye konuştu.

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