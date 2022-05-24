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Öğrencisiyle sevişen pilot kovuldu

Öğrencisine uçuş eğitimi veren deneyimli pilotun videosu kovulmasına neden oldu!

24 Mayıs 2022 Salı 19:45
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Öğrencisiyle sevişen pilot kovuldu

Rusya'daki Sasovo Sivil Havacılık Uçuş Okulu'nda eğitim sırasında seks yapabilmek için uçağı otomatik pilota alan öğretmen ve öğrencinin uçuş okuluyla ilişkisi kesildi. Uçağın modelinin de Cessna 172 olduğu belirlendi.

Rus basınında çıkan haberlere göre öğrencisiyle sevişmek için uçağı otomatik pilota alan öğretmen, evli çıktı. Eğitmenin öğrencisine fazladan uçuş süresi vereceğine söz verdiği, böylelikle onu seks yapmaya ikna ettiği belirtildi.

Gelen bilgilere göre öğrencinin arkadaşları bu olayı öğrendi ve eğitmenden intikam almak istedi. Öğrenciler kendi aralarında videoyu izledikten sonra okulun patronlarına gönderdiler. Skandalın açığa çıkmasından sonra eğitmenle yollar ayrıldı.

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