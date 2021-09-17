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Öğretmen, şortla sınava girmesine izin vermedi, bacaklarını perdeyle kapamak zorunda kaldı

Hindistan’da, 19 yaşındaki bir öğrenci sınava girmek için şortla gittiği sınıfta görevli öğretmen ‘kıyafetini uygun bulmayınca’ bacaklarını perdeyle sarıp kapatmak zorunda kaldı.

17 Eylül 2021 Cuma 12:19
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Öğretmen, şortla sınava girmesine izin vermedi, bacaklarını perdeyle kapamak zorunda kaldı

Cubli Tamuli, Assam eyaetlindeki Tezpur kentinde sınava girmek için 70 kilometrelik yolculuk yaptı. Girijananda Chowdhury Eczacılık Bilimi Enstitüsü’nde, tarımla ilgili eğitim veren bir üniversiteye giriş için yapılan sınava giderken kızına eşlik eden babası öğretmen şortla sınava girmesine izin vermeyince yakındaki bir markete pantolon almaya gitti. Ancak zamanın daralması nedeniyle sınava geç kalmaktan ve içeri alınmamaktan korkan Tamuli, sınıftaki perdeyi bacaklarına örterek sınava girdi.

Tamuli, sınav çıkışında, bunun, ‘hayatındaki en onur kırıcı deneyim’ olduğunu vurguladı. Kapıda bekleyen gazetecilere konuşan Tamuli tepkisini şöyle dile getirdi: “Şort giymek suç mu? Bütün kızlar şort giyiyor. Eğer şort giymemizi istemiyorlarsa sınav belgelerinde belirtmeleri gerekirdi. Covid-19 önlemleriyle ilgili bir kontrol yapmadılar. Ne maske kontrolü ne de ateş. Ama şortlarımızı denetlediler.”

Herhangi bir kılık kıyafet kuralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadığının özellikle altını çizen Tamuli, güvenlik görevlilerinin enstitüye girmesine izin verdiğini ancak sınav salonunda öğretmen engeline takıldığını da sözlerine ekledi.

Tamuli’nin yaşadıklarına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Çoğunluk, öğretmenin muamelesini ‘çirkin’ ve ‘gülünç’ diye nitelendirirken, bazıları da ‘ahlak polisliğine soyunduğunu’ ve bunun çok yanlış olduğunu ifade etti.

Batılı kıyafet tarzının ‘gençlerde ahlaki çöküntüye neden olduğunu’ savunan Hintli yetkililer, kadınlara kıyafet konusunda kısıtlayıcı tavır sergilediklerinin konu edildiği haberlerle gündeme geliyor. Bu tavır, toplumun belirli kesimlerinde karşılık buluyor.

Temmuz ayında, Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki kız çocuğu kot pantolon giymesini istemeyen aile fertleri tarafından dövülerek öldürülmüştü.

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Hindistan
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