Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Öğretmenin kıyafeti olay yarattı!

Edinburghlu İngilizce öğretmeni Martyn Tunstall, West Lothian'daki Broxburn Academy'de dar kırmızı bir kostümle geldiğinde Dünya Kitap Günü için Örümcek Adam gibi giyindiğini iddia etti. Ancak kıyafetinin öğrenciler için uygunsuz bulunması üzerine öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 16:06
25 Okunma
Öğretmenin kıyafeti olay yarattı!

Martyn Tunstall, İskoçya'nın West Lothian kentindeki Broxburn Academy'de geçen hafta Dünya Kitap Günü için dar bir kostümle geldiği öğrencileri şaşırttı. Daşy Record’a yer alan habere göre öğretmen öğrencilere üzerindeki kıyafetin bir Örümcek Adam kostümü olduğunu anlattı. Öğrenciler tarafından çekilen ve sosyal medyada kısa sürede yayınlanan görüntüler okul yetkililerini harekete geçirdi. Okul yönetimi velilerden gelen şikayetler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Velilerin ve öğrencilerin şikayeti üzerine görevinden alınan öğretmenin fotoğrafları sosyal medyada popüler oldu. Binlerce yorum ve beğeni toplayan görseller için Tunstall’e sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri öğretmenin kostümüyle öğrencileri eğlendirmek için çabaladığını savunarak haksızlık yapıldığını iddia etti. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise çocuklar için kıyafetin uygun olmadığını ve bir veli olarak kendisinin de şikayet edeceğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudiler yatlarını, katlarını ve özel jetlerini satışa çıkardı
Suudiler yatlarını, katlarını ve özel jetlerini satışa çıkardı
Tıp dünyasına geçti!
Tıp dünyasına geçti!
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim