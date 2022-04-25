Öğretmenin kıyafeti olay yarattı!

Martyn Tunstall, İskoçya'nın West Lothian kentindeki Broxburn Academy'de geçen hafta Dünya Kitap Günü için dar bir kostümle geldiği öğrencileri şaşırttı. Daşy Record’a yer alan habere göre öğretmen öğrencilere üzerindeki kıyafetin bir Örümcek Adam kostümü olduğunu anlattı. Öğrenciler tarafından çekilen ve sosyal medyada kısa sürede yayınlanan görüntüler okul yetkililerini harekete geçirdi. Okul yönetimi velilerden gelen şikayetler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Velilerin ve öğrencilerin şikayeti üzerine görevinden alınan öğretmenin fotoğrafları sosyal medyada popüler oldu. Binlerce yorum ve beğeni toplayan görseller için Tunstall’e sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri öğretmenin kostümüyle öğrencileri eğlendirmek için çabaladığını savunarak haksızlık yapıldığını iddia etti. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise çocuklar için kıyafetin uygun olmadığını ve bir veli olarak kendisinin de şikayet edeceğini belirtti.