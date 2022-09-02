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Öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar

Hindistan'da öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası harekete geçen polis, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığını aktardı. Öğretmenler şikayet ederek hiçbir çocuğun geleceğini mahvetmek istemediklerini belirtti.

02 Eylül 2022 Cuma 10:32
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Öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar


Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde öğrenciler, 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken öğrencilerin düşük not gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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DÖVEREK AĞACA BAĞLADILAR

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan Dumka bölgesindeki bir yatılı okulda okuyan bir grup öğrenci geçtiğimiz pazartesi günü düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve okulda memur olan 1 kişiyi döverek ağaca bağladı. Öğretmenler ve memurun ağaca bağlı halde görüntülerin sosyal medyada gündeme oturmasının ardından polis harekete geçerken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.

"HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMADI"

Gopikandar Karakolundan sorumlu Nityanand Bhokta basına verdiği demeçte, "Okul yönetimi olayla ilgili yazılı bir şikayette bulunmadığı için davaya herhangi bir soruşturma açılmadı. Olayın doğrulanmasının ardından okul yetkililerinden şikayette bulunmalarını istedim” ifadelerini kullanarak, söz konusu şikayetin okula zarar vereceği gerekçesiyle şikayette bulunulmadığını aktardı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öğretmenler ise, şikayet ederek hiçbir çocuğun geleceğini mahvetmek istemediklerini belirtirken, olayın ardından okulda asayiş ve düzeni sağlamak için 9. ve 10. sınıflarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Jharkhand Academic Council (JAC) tarafından geçtiğimiz cumartesi günü sonuçları açıklanan Ortaöğretim Eğitimi Merkezi Kurulu (CBSE) 9. sınıf sınavında, okuldaki 32 öğrenciden 11'i başarısız olan DD notunu aldı. Öğrenciler, öğretmenin uygulamalı sınavlarda kendilerine kasıtlı olarak düşük notlar verdiğini ve bu yüzden sınavdan başarısız olduklarını iddia etti.

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