Okul döneminde bademcik iltihaplanmalarına dikkat!

Okul çağı çocuklarının en sık geçirdiği hastalıklardan biri olan bademcik iltihapları, uyku kalitesini bozabiliyor ve okulda başarısızlığa neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, anne babalara önemli bilgiler verdi.

Yeni eğitim – öğretim dönemi başlıyor. Okulların açılması, çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bunlardan biri de okul çağındaki çocukların sıkça geçirdikleri hastalıklardan biri olan bademcik iltihaplanmaları. Peki bu problem önlenebilir mi?

Konu ile ilgili olarak, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, ebeveynlere almaları gereken önlemler ve yapılması gerekenler hakkında çok önemli bilgiler verdi.

2 FARKLI SEBEBİ VAR

Okulların açılmasının bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirebileceğini ve bunun 2 farklı sebebi olduğunu ifade eden KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Okulların açılması ile birlikte çocuklar, kapalı ve kalabalık ortama daha fazla maruz kalacaklar. Bu durum, enfeksiyon risklerini maksimuma çıkaracaktır. Bunun yanında, soğukların giderek arttığı sonbahar ve kış mevsimlerini sırasıyla yaşayacağız. Bu mevsimler, nezle ve griplerin en sık görüldüğü dönemlerdir.” dedi.

BU ALIŞKANLIĞI MUTLAKA KAZANDIRIN

25 yılı aşkın bir süredir tıbbi çalışmalarını sürdüren Ozan Sezen Seymen, “Burada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu, nezle ve gripleri önlemeye çalışmaları olacaktır. Bu hastalıkları önlemek için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Aileler bu konuda çocuklarını iyi gözlemlemeliler. Eğer ki çocuklarında nezle ve grip sorunları çok sık yaşanıyorsa, bir çocuk doktoruna danışarak önlem amacıyla grip aşısı yaptırabilirler.

Bunun yanı sıra aileler, çocuklarına el yıkama eğitimleri vermeli ve bu alışkanlığı kazandırmalıdırlar. Çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak, grip ve nezle gibi hastalıkların önlenmesinde çok çok büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

NASIL BELİRTİLER VERİYOR?

“Grip ve nezle geçiren çocuklarda, eğer yatkınlıkları varsa, bademcik enfeksiyonları daha sık görülebilir” diye belirten Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Aynı şekilde geniz eti bulunan çocuklarda da ‘geniz eti bölgesi iltihaplanması' sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Bademcik iltihabı belirtilerini: yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, iştahsızlık, halsizlik ve bitkinlik olarak sayabiliriz. Geniz bölgesindeki ‘adenoit' olarak adlandırdığımız bölgenin iltihabı ise, yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik, burundan ve genizden iltihaplı akıntı şeklinde kendini gösterebilir.

Her çocuk bademcik iltihabı geçirebilir ve bu 1-2 kere yaşandığı takdirde kabul edilebilir bir durumdur. Fakat çocuk yılda 3 kereden daha fazla bademcik iltihabı yaşıyorsa, ailelerin çok dikkatli olmaları ve konunun üzerine eğilmeleri gerekir. Kronik bademcik iltihabı dediğimiz ‘kronik tonsillit' durumu söz konusu ise mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı ile görüşmeleri gerekmektedir.” dedi.

UYKU KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Doç. Dr. Seymen Sezen, “Bu çocuklarda bademciklerin büyük olması durumu oldukça sık görülüyor ve yine buna eşlik eden geniz eti büyümeleri de dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur.

Aileler, bademcik ve geniz eti büyümesi sorunu yaşayan çocuklarının gece uykularına dikkat etmelidir. Bu çocuklar, büyük olasılıkla burundan nefes almakta zorlanabilirler ve gece uykuları çok huzursuz geçer.

Problemin daha ileri aşamalarında horlama, hatta gece nefes kesilmeleri bile görülebilir. Bu problem, üzerinde durulması ve önem verilmesi gereken ciddi bir durumdur. Bu durum çocukların sosyal ve eğitim hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu şikayeti yaşayan çocuklar, sabahları yorgun ve bitkin olarak uyanabilir, huysuz olabilir ve konsantrasyon bozukluğu yaşayabilirler. Ayrıca sosyal uyumsuzluk yaşayabilen bu çocuklar, hırçın ve uyumsuz karakterler haline gelebilirler. Bu durumda aileler, önce bir çocuk doktoruna ardından da bir KBB uzmanına mutlaka başvurmalıdır.” sözlerini ifade etti.

OKUL BAŞARISIZLIKLARINA SEBEP OLABİLİR

Doç. Dr. Sezen, “Yine bademcik ve geniz eti olan çocuklarda, gerek bu dokuların iltihaplanması, gerekse büyüklükleri durumunda kulak problemleri de sık karşılaşan durumlardan biridir.

Kulaklarda sık enfeksiyon geçirme, ya da geçirilmiş enfeksiyona bağlı olarak kulak zarı arkasındaki sıvının yeterince ve zamanında kaybolmaması, işitme kayıplarına yol açabilir. Çocukların öğrenim hayatını etkileyen bu sorunu yaşayan çocuklar, ilk başta şevkle ders dinlemeye başlarlar ancak daha sonra duyma zorluğundan dolayı bu hevesleri azalır ve derslere olan ilgilerini kaybederler. Duyma problemi nedeniyle azalan ilgi, okul hayatında başarısızlıklara neden olabilir.

Aynı zamanda bademcik ve geniz eti iltihaplanmaları pek çok başka problemlere de yol açabilir. Eklem romatizması ve vücutta böbrek iltihaplanmaları, bu hastalıklar arasında gösterilebilir. Hatta ve hatta çok şiddetli olduğu durumlarda, menenjite kadar varan ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu iltihapların akut safhası ve çok sık tekrarlaması, oldukça kritik bir konudur ve ciddi önem arz etmektedir. En başında söylediğim gibi, bu gibi durumlarda ailelerin gözlemleri çok mühimdir.” dedi.