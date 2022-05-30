Okula müdür aranıyor: Maaş yıllık 61 bin sterlin

Birleşik Krallık’ta sadece 5 öğrencisi bulunan bir okul müdür arayışında. Yıllık maaşı ise 61 Bin Sterlin, yani yaklaşık 77 bin dolar.

Birleşik Krallık’taki en ücra adalardan biri olan Foula’da, 10’dan az sayıda öğrencisi olan bir ilkokula müdür aranıyor. Görevi kabul edip 12,6 kilometre karelik adaya taşınan müdüre yıllık olarak vadedilen maaş ise 61 bin sterlin, yani yaklaşık 77 bin dolar.

İskoçya’nın en uzak adalarından biri olan Foula Adası, ilkokulu için hevesli bir müdür arayışına girdi. Kendisine üç yatak odalı kiralık bir evin de sağlanacağı kişiye yıllık 61 bin sterlin, yani yaklaşık olarak 1 milyon 265 bin TL ödeme yapılacak.

Shetland anakarasının yaklaşık 16 mil batısında yer alan Foula adası, Foula İlkokulundaki boşluğu doldurmak istiyor. Okulun şu anda ilkokulda dört, anaokulunda da bir öğrenci olmak üzere toplam beş öğrencisi bulunuyor. Shetland Adaları meclisinin paylaştığı iş ilanında şu ifadeler yer alıyor:

“Heyecan verici yeni bir mücadele arayan bir okul müdürü ya da okul müdürü olmak için can atan biri misiniz? Daha sakin bir yaşama sahip dostane, dinamik bir ada topluluğunun parçası olmayı mı hayal ediyorsunuz? Foula’da çalışacak tutkulu bir okul müdürü için hayatta bir kez gelecek bir fırsatımız var.”

Birleşik Krallık’ta Bulunan Ücra Ada İyi Bir Ücret Sunuyor

Şu anda sadece 28 kişinin sürekli olarak yaşadığı Foula Adası, kendi içinde “misafirperver bir topluluk” oluşturuyor. 1992 yılında inşa edilen okulda, bir ofis, mutfak ve topluluk salonunun yanı sıra sadece bir sınıf ve bir kreş odası bulunuyor. Şu anki okul müdürü Beverly McPherson da işe Facebook sayesinde başladığını ve şimdi emekli olduğunu yazdı. Adada büyüyen bir Foula sakini, The Scotsman’a okulun toplum için “gerekli” olduğunu söyledi.

Geçen günlerde de bir başka ilgi çekici iş ilanı Antarktika için verilmiş ve penguenleri sayacak personel aradığı duyurulmuştu.

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