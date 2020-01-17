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'Okyanustaki dev sıcak su kütlesi bir milyon kuşun ölümüne neden oldu'

ABD'de Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 2015 yazında Kuzey Pasifik'te okyanusta oluşan dev sıcak su kütlesinin, bir milyon kadar deniz kuşunun açlıktan ölmesine neden olduğuna işaret ediyor.

17 Ocak 2020 Cuma 16:40
'Okyanustaki dev sıcak su kütlesi bir milyon kuşun ölümüne neden oldu'

Araştırma, 2015 yazından ertesi yılın ilkbaharına kadar görülen kuş ölümlerini kapsıyor.

Deniz kuşlarının ölüleri normalde kıyıya vurmuyor. Ancak bu dönemde Alaska, Washington, Oregon ve California kıyılarına toplam 62 bin kuş ölüsü vurdu.

Sadece Güney Alaska'daki Prince William Boğazı'nda kilometre başına 4.500'den kuş ölüsü vurduğu açıklanmıştı. Uzmanlar ölen kuş sayısının bir milyon civarında olduğunu tahmin ediyor.

Bir milyon kilometrekarelik kütle

"Leke" olarak adlandırılan sıcak su kütlesi, uzun süreli sıcak hava dalgasından kaynaklanıyor.

Buna ilk kez 2013'te görülen bir antisiklon sisteminin neden olduğu düşünülüyor.

El Nino olarak bilinen hava fenomeni, 2015'ten 2016'ya kadar sıcaklık artışını hızlandırdı ve su sıcaklığı bu dönemde normalin altı derece üstüne çıktı.

Antisiklon, bir hava kütlesinin soğuyarak sıkışması ve yoğunluğunun artmasıyla oluşuyor. Bunun sonucu olarak atmosferin ağırlığı ve yüzeydeki hava basıncını artıyor.

Bu dönemdeki ısı haritaları, sıcak su kütlesinin kapladığı alanın bir milyon kilometrekareye ulaştığını gösteriyordu.

Ölen kuşların çoğunu Kuzey Amerika'ya özgü dalıcı martılar oluşturuyor.

Bu kuşların hayatta kalabilmesi için vücut ağırlıklarının yarısı kadar yemek yemesi gerekiyor.

Ancak ısınan okyanus sularının somon ve pisi balığı gibi balıkların metabolizmalarını hızlandırdığını için bu kuşların küçük balık bulmakta zorlandıkları belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
OkyanusHaberKKTC
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