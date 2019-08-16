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Olay yaratan gemiden tahliyeler başladı! 134 kişi daha bekliyor

İtalya'nın Lampedusa adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:59
Olay yaratan gemiden tahliyeler başladı! 134 kişi daha bekliyor

Open Arms İtalya Sorumlusu Riccardo Gatti, Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) önceki gün Open Arms'ın İtalyan kara sularına giriş yasağını askıya almasının ardından güvertesindeki 147 düzensiz göçmenle dün Lampedusa'ya yaklaşan gemilerinden son tahliye edilenlere dair bilgi verdi.

İtalya İçişleri Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle liman dışında bekleyen gemilerindeki göçmenlere ilişkin Gatti, “Gemide şu an 134 göçmen var. Dün akşamdan bu sabaha önce 9, sonra 4 kişi daha olmak üzere 13 kişi tahliye edildi” dedi.

Gatti, güvertede kalan 134 kişiden 29'unun çocuk olduğunu ve bunlardan sadece 1'inin yanında ebeveyninin bulunduğunu belirtti.

15 GÜN GERİDE KALDI

Bu arada Open Arms’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da güvertedeki göçmenlerle denizde 15’inci günün geride kaldığına dikkat çekilerek, bütün göçmenlerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiği, insanlığın bunu gerektirdiği ifade edildi.

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz’de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmen kurtarmış ve güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
GemiTahliye
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