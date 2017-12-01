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Öldü denilerek ailesine verilen bebek yaşıyordu!

Hindistan'da bir hastanede ölü doğduğu gerekçesiyle poşetle ailelerine teslim edilen ikizlerden birinin yaşadığı ortaya çıktı.

01 Aralık 2017 Cuma 17:08
Öldü denilerek ailesine verilen bebek yaşıyordu!
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Hindistan'da özel bir hastanede yetkililer tarafından öldüğü belirtilerek poşetle ailelerine teslim edilen ikiz bebeklerden birinin yaşadığı anlaşıldı.

NDTV'de yer alan habere göre, Yeni Delhi'deki bir hastanede, 22 haftalık ikiz prematüre bebeklerden biri doğum sırasında hayatını kaybetti. Kısa süre sonra ikinci bebeğin de öldüğünü açıklayan hastane, bebeklerin cenazelerini aileye teslim etti.

Hastaneden ayrılan aile, ikizleri toprağa vermeye hazırlandıkları sırada poşetteki bebeklerden birinin hareket ettiğini fark etti.

Bunun üzerine aile, bebeğin tedavisi için en yakındaki hastaneye gitti.

Ailenin şikayetinin ardından polis, hastane hakkında soruşturma başlattı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sorumlu olan doktorun açığa alındığı ve olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 01.12.2017 18:39
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