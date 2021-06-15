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Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilip ormana atılmıştı: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme

Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Sao Paulo'nun futbolcusu Daniel Correa Freitas'ın katil zanlısı Edison Brittes suçunu itiraf etti.

15 Haziran 2021 Salı 08:44
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Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilip ormana atılmıştı: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme

Brezilya'nın önde gelen takımlarından Sao Paulo'nun, Sao Bento'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcusu Daniel Correa Freitas'ın 2018 yılında ormanda cinsel organı kesilmiş halde bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Daniel Correa Freitas, yılbaşı partisinde Cristina Brittes adlı kadınla yatakta çekilmiş pozlarını arkadaşına göndermiş ancak bu pozlar Brittes'ın eşi Edison'un eline geçmişti.

Haber Global'in aktardığı habere göre, Edison da fotoğrafların eline geçmesinin ardından Freitas'ı öldürüp cinsel organını kestikten sonra ormana attığını itiraf etmişti. Olayla ilgili 7 kişinin soruşturulduğu davada yeni gelişmeler yaşandı. Edison, Freitas hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı ancak kadından alınan örnekler, eşinin iddialarını doğrulamadı.

Edison, mahkemede verdiği ifadede Daniel'i eşine tecavüz girişiminde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Edison, eşinin odasından gelen çığlık sesleri üzerine odaya daldığını ve Freitas'ın eşine tecavüz etmeye çalıştığını gördüğünü anlattı. Ancak dedektiflerin yaptığı çalışmalar, katil zanlısının ifadelerini yanlış çıkardı.

Kadından alınan örnekler ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Mahkemede, sanıkların tutuklu yargılanmasına ve davayla ilgili delillerin genişletilmesine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Sao PauloDaniel Correa Freitas
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