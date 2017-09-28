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'Öldürülmeye katlanırız ancak cinsel istismarı kabul edemeyiz'

Sudan'daki "Rohingya Azınlık Konseyi" üyesi Abdullah Hafız'ın, Arakanlı kadınlar ve kız çocuklara yönelik cinsel istismarın kabul edilemez olduğunu söyledi.

28 Eylül 2017 Perşembe 09:27
'Öldürülmeye katlanırız ancak cinsel istismarı kabul edemeyiz'

Sudan'daki "Rohingya Azınlık Konseyi" üyesi Abdullah Hafız'ın, Arakanlı kadınlar ve kız çocuklara yönelik cinsel istismarın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sudan Alimler Heyeti tarafından başkent Hartum'da "Müslüman Rohingyalar krizi ümmetin krizidir" temasıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Hafız, dünyanın, Arakanlı Müslümanların meselesine seyirci kaldığını belirterek, "Öldürülmeye ve evsiz bırakılmaya katlanabiliriz ancak Arakanlı kadınlara ve küçük kız çocuklara yönelik cinsel istismarları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Hafız, "Trajedi büyük. Toplu mezarlar ve kömürleşmiş cesetler gördük. İki hafta önce 8 bin Arakanlı Müslümanı kayıklarla Bangladeş'e taşıdık." diye konuştu.

Hartum merkezli Azınlıklar Araştırma Merkezi Genel Müdürü Muhammed Safar da Myanmar hükümetinin, Arakan bölgesini Müslümanlardan arındırmak için tehcir politikaları uyguladığına vurgu yaparak, "Myanmar yönetimi, etnik ayrımcılık ve kimlik ve din adına katliam yapıyor." ifadesini kullandı.

Safar, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için onurlu bir duruş sergilediğini kaydetti.

Sempozyumun sonunda Sudan Alimler Heyeti Başkanı Muhammed Osman Salih'in talebi üzerine Arakanlı Müslümanlar için bağış toplandı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 09:29
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