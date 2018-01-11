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Öldürüp binaya vidalamışlar

Avustralya'da bir direğe vidalanmış halde bulunan ölü koalanın fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla büyük bir tepki dalgası oluştu.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:47
Öldürüp binaya vidalamışlar
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İlk bakışta doğal bir duruş izlenimi veren fotoğrafla ilgili gerçek, Queensland Koala Kurtarma çalışanları tarafından duyuruldu.

Facebook sayfalarında fotoğrafı paylaşan ekip, "Bu zavallı koala inşaat vidaları ile direğe vidalanmış" açıklamasını da ekledi.

Açıklamanın devamında "Öldü ama bu ölümün canice vidalanması nedeniyle mi gerçekleştiği bilinmiyor" denildi.

ABC televizyonuna konuşan kurum yetkilisi Murray Chambers, "Koalalara ateş edildiği olmuştu. Arabayla bilerek ezilmeye de çalışıldılar. Ancak bir koalanın binaya vidalanması ilk kez oluyor" dedi.

'Hastalıklı bir hareket'

Chambers, olayın mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

Facebook'ta binlerce kez paylaşılan görüntü ile ilgili gelen yorumlarda "hastalıklı bir hareket" olduğu yorumu öne çıktı.

Avustralya'nın ülke sembollerinden olan koalalar, doğal çevrelerinin azalması ve yangınlar nedeniyle giderek artan bir tehdit altındalar.

2012 yılında yapılan bir sayım sayılarının 330 bin civarında olduğunu açıkladı.

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