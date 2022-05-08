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Ölen genç kadının mezarını kazıp cesedine tecavüz ettiler

Pakistan’da bir grup erkek ölen genç kadının mezarını kazıp cesedine tecavüz etti.

08 Mayıs 2022 Pazar 09:21
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Ölen genç kadının mezarını kazıp cesedine tecavüz ettiler

Pakistan’da Pencap eyaletinin Chak Kamala kentinin Gujrat köyünde Ramazan Bayramı’nın 2. günü bir kız hayatını kaybetti. İddiaya göre meydana gelen olayda bir grup erkek mezarı kazarak 2 buçuk metre derinlikteki cesedi çıkardı ve tecavüz etti. Olayın ortaya çıkması üzerine Pakistanlı gençler Başbakan Şahbaz Şerif’e olaya müdahale edilmesi ve tecavüz, cinsel istismar suçlarına caydırıcı cezalar getirmeleri için çağrıda bulundu.

AYNI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Yerel haberlere göre, fiziksel ve zihinsel engeli bulunan genç kadın 4 Mayıs’ta hayatını kaybetti ve ailesi aynı gün toprağa verdi. Ölen genç kadının akrabaları ertesi sabah mezarlığı ziyarete gittiler. Akrabalar, mezarlığın kazılmış olduğunu ve cesedin de üstü açık bir şekilde üstünde yattığını gördüler.

MEZARDAN 200 METRE UZAKTA BULUNDU

Cansız bedeninin mezardan 200 metre uzaklıkta yattığını gördükleri zaman vücudundaki tecavüz belirtilerini de fark ettiler. Hayatını kaybeden genç kadının amcası polise gitti ve soruşturma başlatıldı. Pakistan Müslüman Birliği (PMLN) genel sekreter yardımcısı Attaullah Tarar, 6 Mayıs’ta Twitter’dan 17 şüphelinin sorguya çekildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.

Cesedin 2 buçuk metre derinlikten nasıl ya da kim ya da kimler tarafından çıkarıldığı henüz bilinmiyor

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