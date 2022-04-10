“Ölen kocamla mezardayken konuştum”

2018’de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kamyon şoförü John Rogers’in eşi Asha, kocasıyla iletişim kurmak için medyuma gitti. Seanslar için sık sık Kerin adlı medyumla buluşan Asha, daha sonra medyuma aşık oldu. Kerin’in yardımıyla kocasıyla konuştuğunu söyleyen ve kocasına “Evlenmek istiyorum” diye sorduğunu belirten Asha, ondan olumlu yanıt aldığını öne sürdü.

İngiltere’de yaşayan kamyon şoförü John Rogers, 2018’de geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Rogers, arkasında 1 çocuk ve Asha adında eşini bıraktı. Kocasının ölümünün ardından kimseyle evlenmeme kararı alan Asha, kocasıyla iletişim kurmak için Kerin adlı medyuma gitti.

TANIŞIP BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

Seanslar için sürekli bir araya gelen ikili, bir süre sonra birbirlerine aşık oldu. Ancak Asha, kocasına verdiği sözü tutmak istediği gerekçesiyle Kerin’le ilişki yaşamak istemedi. Kerin ise Asha’ya bir fikir önerdi.

MEZARDAKİ KOCASIYLA İLETİŞİM KURDU

Asıl ilginç olaylar zinciri, Kerin’in teklifinden sonra başladı. İddiaya göre Asha, Kerin’in aracılığıyla ölen eşiyle iletişim kurdu ve durumu anlattı. Eşi ise karısının mutlu olması gerektiğini söyleyerek, ilişkilerine izin verdi. Asha, “Eşim evlenmemizde bir sakınca görmediğini belirtti” diye konuştu.

“BİZİ O BİRLEŞTİRDİ”

Yaşadıkları hakkında konuşan Asha, “Kocamı kaybettiğimizde ben ve 22 yaşındaki kızım Saffron perişan olduk. Ama hayata devam etmemiz gerekiyordu, şimdi de Kerin’le tanıştık. Büyük bir enerji uyumumuz var, bence bizi birleştiren eşimdi” ifadelerini kullandı.