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Ölen sevgilisini ilişkiye girerek uyandırmak istedi!

ABD'de yüksek dozda uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybeden kız arkadaşının cesediyle ilişkiye giren adam, cinsel saldırı suçundan hapis cezası aldı.

01 Haziran 2018 Cuma 16:45
Ölen sevgilisini ilişkiye girerek uyandırmak istedi!

ABD'li Aaron Graser, yüksek doz uyuşturucudan ölen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek onu uyandırmaya çalıştığını itiraf etti.

KENDİSİ İLE BİRLİKTE OLMAK İSTEMEDİĞİNİ ZANNETMİŞ

Yüksek dozda uyuşturucudan ölen kız arkadaşının hayati fonksiyon göstermemesi üzerine onun kendisiyle cinsel ilişkiye girmekten hoşlanmadığını düşünen adam, onunla cinsel ilişkiye girerek uyandıracağını düşündü. Graser, kız arkadaşının uyanmaması üzerine eski bir sağlık görevlisi olan komşusundan yardım istediğini söyledi.

1 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Graser, kendisini sorguya çeken polis memurlarının, kadının bileklerindeki bağlanma izlerini sorması üzerine suçunu itiraf etti. ABD'li adam çıkarıldığı mahkemece dördüncü dereceden cinsel saldırı ile suçlanarak bir yıl hapis cezası aldı.

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