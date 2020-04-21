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Ölenlerin sayısı 170 bin 482

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556’ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 479'a çıktı.

21 Nisan 2020 Salı 10:23
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Ölenlerin sayısı 170 bin 482

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 852’ye yükselirken; vaka sayısı da 200 bin 210’a çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 181 bin 228 olurken, 24 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 147 bin 65’e çıkarken; 4 bin 862 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 155 bin 383 kişide virüs tespit edildiği ve 20 bin 265 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 509’a yükselirken, hasta sayısı 124 bin 743 oldu.

ABD’DE VAKA SAYISI 792 BİN 938

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 792 bin 938 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 518 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 27 bin 367 test yapıldığı bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 209’A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 209’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 83 bin 505’e çıktığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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