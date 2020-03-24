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Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu sene yapılması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini duyurdu.

24 Mart 2020 Salı 14:41
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Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendi

Çin'den başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle akıbeti tartışılan 2020 Yaz Olimpiyatları hakkında nihai karar sonunda verildi. 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan oyunlar 2021'e ertelendi.

Karar, Japonya başbakanı Şinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındı.

Abe, "Başkan Bach'a bir yıllık bir erteleme teklif ettim ve o da yüzde 100 katıldığını söyleyerek yanıt verdi" dedi. 

Kaynak : SPUTNİK

Anahtar Kelimeler:
Olimpiyat OyunlarıOlimpiyatlarKoronavirüs
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