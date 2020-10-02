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Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Paris’te fare hastalığı endişesi

02 Ekim 2020 Cuma 13:13
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Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Paris’te fare hastalığı endişesi

Le Figaro gazetesinin özel haberine göre, Paris Belediyesi, Avrupa standartlarına göre yüzmeye uygun olmayan Seine Nehri’ni 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına kadar farelerin idrarı yoluyla bulaşan leptospiroz hastalığına yol açan bakterilerden temizlemek istiyor.

Uzmanlar, yağışlarla birlikte su ve kanalizasyon şebekesinin taşarak Seine Nehri’ne aktığını, bunun da şebekede büyük miktarlarda bulunduğu tahmin edilen fare idrarını nehir suyuna taşıyarak söz konusu hastalığın insanlara yayılmasını kolaylaştırdığını belirtiyor.

Gazetenin kaynakları Seine Nehri’nin bazı bölümlerinde az yoğunlukta ve düzensiz şekilde de olsa bakterinin bulunduğunu aktarırken, haberde yüzücülerin, hatta kent sakinlerinin, hastalığın kaynağı olan leptospira bakterileriyle enfekte olmasından korkan Paris yönetiminin bununla ilgili 1,4 milyar avroluk çalışma yürüttüğü kaydedildi.

 Çalışmanın ilk aşaması olarak, Paris Su İdaresince, Pasteur Enstitüsü ve Nantes Üniversitesinden bir öğrenciyle 3 yıl önce başlatılan tez çalışması çerçevesinde, nehir suyunda leptospira bakterisini belirlemenin mümkün olup olmadığı araştırılıyor.

Tez çalışmasının bulguları kamuoyuna açıklanmadı. Bordeaux Tropikal Tıp Enstitüsüne göre, her 100 bin kişide 1 leptospiroz vakası görülen Fransa, sanayileşmiş ülkeler arasında hastalığın en fazla görüldüğü ülkelerden biri.

Diğer yandan 2014 yılından bu yana vaka sayılarının artmaması, uzmanlarca, hastalığın tespit edilememesine bağlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 1 milyondan fazla kişi ağır leptospiroz hastalığına yakalanırken, bunların en az 60 bini ölümle sonuçlanıyor. 

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