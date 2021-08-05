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Oltaya takılan ‘insan dişli balık’, sahildekileri korkuttu

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki sahil sakinleri tarafından insan benzeri dişlere sahip nadir bir balık tespit edildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:01
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Oltaya takılan ‘insan dişli balık’, sahildekileri korkuttu

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki sahil sakinleri tarafından insan benzeri dişlere sahip nadir bir balık tespit edildi.

Sahildekileri korkutan ‘insan dişli balık’, internet kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Geçtiğimiz gün avlanan 9 kiloluk balığın ağzını açtığında insan benzeri dişleri rahatlıkla görülebiliyor. Kullanıcılar balığın takma diş kullandığı yönünde espri de yaptı. Yorum yapanlardan bazıları ise balık nedeniyle korku yaşadı.

Sarıağız balığı olarak bilinen tür, genellikle kayaların, resiflerin, iskelelerin ve hatta köprülerin yakınında bulunabiliyor. Siyah beyaz çizgileri nedeniyle ‘mahkum balık’ olarak da biliniyor. Yerel medyaya konuşan Kuzey Carolina akvaryumu yetkilileri, bu balıkları yakalamanın son derece zor olduğunu, ancak lezzetlerinin harika olduğunu söyledi.

Balığı yakalayan Martin, oltayı çektiğinde ‘büyük dişlerle dolu bir ağızla’ karşılaştığını belirtip şaşırdığını anlatarak, tadı hakkında ‘çok lezzetli’ yorumunu yaptı.

Son Güncelleme: 05.08.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
Insan Dişli Balık
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