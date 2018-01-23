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Ölü kadın morgda doğum yaptı!

9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğurdu!

23 Ocak 2018 Salı 14:01
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
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Güney Afrika’nın kırsal kesiminde hayatını kaybeden bir kadın morgda doğum yaptı.

Ölümünden 10 gün sonra 33 yaşındaki Nomveliso Nomasonto Mdoyi’yi morgdan tabuta taşıyan görevliler, genç kadının bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek buldu.

Güney Afrika'da Mthayisi Köyü mezarlığındaki cenaze evinin sahibi Fundile Makalana, “Cenazeyi morgdaki sedyeden alıp tabuta taşıyacağımız sırada bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek olduğunu gördük. Öyle şaşırdık ki bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşününemedik. 20 yıldır çalışıyorum. Daha önce böyle bir şey ne gördüm ne de duydum" dedi.

NEFES ALMADA ZORLUK YAŞADI

Mdoyi'nin ailesi, kadının hamileliğin 9. ayında nefes almada zorluk çekme şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri belirtildi.

CADI DİYE YAKMAK İSTEDİLER

Köylüler 'cadılık' şüphesiyle anne ve bebeğin yakılması önerisinde bile bulunurken ölümden sonra doğumun mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu açıkladı. 

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